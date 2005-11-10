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La Salernitana guarda al futuro: primo contratto da professionisti per due classe 2009
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La Salernitana ha deciso di blindare, con un triennale, due giovani prodotti del proprio vivaio come Ferrarese e Paolillo: il primo nella scorsa stagione con la Primavera ha collezionato 13 presenze, mentre il secondo - sempre con la stessa formazione - ne ha giocate 14. Di seguito la nota della società campana:
"L’U.S. Salernitana 1919 annuncia di aver raggiunto un accordo con i centrocampisti Francesco Ferrarese e Michele Paolillo, che hanno sottoscritto il loro primo contratto professionistico della carriera. Entrambi nati nel 2009, si legano al club granata fino al 30 giugno 2029".
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