Ufficiale Sambenedettese, arriva dal Trapani l'esterno classe 1998 Simone Nicoli

La U.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 1998 Simone Nicoli.

L’esterno sinistro, originario di Imola, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Trapani, serie C Girone C, collezionando 19 presenze e 3 assist. Nel corso della sua carriera ha vestito, sempre nella terza serie, le casacche di Virtus Francavilla e Pianese; in quest’ultima ha totalizzato 34 presenze, una rete e 8 assist.