Sambenedettese, D’Alesio si presenta: “Qui per un progetto vero, darò tutto me stesso”
Prime parole da tecnico della Sambenedettese di Filippo D'Alesio. Ecco quanto dichiarato dall'ex allenatore del Rimini nel corso della conferenza stampa di presentazione:
“Sono passato dal fallimento del Rimini a firmare con la Samb nel giro di pochi giorni - riporta TuttoSamb -. Qui ho trovato un’unità d’intenti e l’occasione di lavorare su un progetto. Darò tutto me stesso dalla mattina alla sera per questa possibilità che mi è stata data. La fiducia va guadagnata, non la pretendo. Spero di diventare simpatico a tutti per ciò che faremo vedere in campo.
Difficoltà nella gestione di un gruppo più 'adulto' rispetto a quello di Rimini? Non avrò problemi con i più grandi. Non mi sento in soggezione. Voglio impostare tutto su un rapporto di trasparenza e professionalità. L’obiettivo personale non esiste, penso solo a quello collettivo".
