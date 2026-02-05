Sambenedettese-Perugia decisiva per la salvezza. E per la panchina di D'Alesio

Quello di domenica prossima fra Sambenedettese e Perugia sarà uno vero e proprio scontro salvezza per quanto riguarda il Girone B di Serie C.

I marchigiani arrivano alla sfida contro il Grifo con una sola vittoria nelle ultime dieci giornate, mentre gli umbri con un solo punto nelle ultime tre partite. Con la classifica che, dunque, vede i primi avanti di soli 4 punti.

Per questo motivo la gara del 'Riviera delle Palme' sarà importantissima per le chance di permanenza in Serie C delle due compagini. Ma non solo.

Stando, infatti, a quanto riportato dal Corriere dello Sport la gara contro la compagine di Giovanni Tedesco, potrebbe essere decisiva per il futuro del tecnico rossoblù Filippo D'Alesio.

Liberatosi dal Rimini dopo la scomparsa del club romagnolo il giovane allenatore era stato scelto dalla Samb al posto dell’esonerato Ottavio Palladini: il cambio di timoniere, però, non ha prodotto il cambio di marcia auspicato con un ruolino di marcia che parla di una sola vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Per questo la sua posizione è da considerarsi sotto esame.