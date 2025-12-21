Samb, D'Alesio: "Parlato fin troppo dell'arbitraggio. Ragazzi straordinari in dieci contro undici"

Il tecnico della Sambenedettese Filippo D'Alesio ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro la Vis Pesaro: "Dell'arbitraggio ne abbiamo già parlato fin troppo, stasera voglio esaltare l'atteggiamento dei ragazzi che sono stati straordinari in dieci contro undici e hanno onorato la maglia fino all'ultimo, lottando e correndo senza sosta. Mi prendo la responsabilità della sconfitta, ma voglio guardare le cose positive: abbiamo un percorso da portare avanti insieme, grazie a queste prestazioni continueremo a restare concentrati sul nostro obiettivo.

Nel primo tempo avremmo potuto cambiare più velocemente il fronte di gioco. Siamo stati bravi in entrambe le fasi, abbiamo giocato una partita importante, con fame e grande intensità: è la strada giusta, ci toglieremo le soddisfazioni della vittoria".

GIRONE B

Sabato 20 dicembre

Carpi-Guidonia Montecello 1-1

1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)

Torres-Arezzo 1-1

9' Starita (T), 72' Ravasio (A)

Livorno-Pontedera 2-2

25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 75 (P)

Pineto-Gubbio 1-0

39' Pellegrino

Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2

74' e 89' Primasso

Domenica 21 dicembre

Ore 12:30 - Ascoli-Campobasso

Ore 12:30 - Bra-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Pianese-Ternana

Ore 17:30 - Perugia-Forlì

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 40*, Ascoli 33, Pineto 28*, Guidonia Montecelio 27*, Vis Pesaro 27*, Carpi 26*, Forlì 24,Ternana 22, Campobasso 22, Pianese 22, Juventus Next Gen 20, Gubbio 19*, Livorno 19*, Sambenedettese 18*, Bra 14, Pontedera 14*, Perugia 12, Torres 11*

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Riposa: Ravenna