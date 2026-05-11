Ufficiale Sambenedettese, primo contratto da professionista per il giovane Margarita

La U.S. Sambenedettese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore classe 2008 Mathias Alfredo Margarita, promettente attaccante proveniente dalla Primavera del club rossoblù, fino al 30 giugno 2028.

Margarita, originario di Castel Frentano, con la cantera rivierasca ha collezionato 20 presenze, 14 gol, 6 assist e due convocazioni in prima squadra.

La giovane punta rossoblù, infatti, era già stata notata dal ds Andrea Mussi e da mister Boscaglia, che lo hanno ritenuto un profilo valido per l’approdo tra i grandi, con i quali Margarita ha avuto modo di confrontarsi sia nel corso degli ultimi allenamenti sia negli ultimi due match di campionato contro Pontedera e Vis Pesaro.

“Da quando ero piccolo sognavo di esordire in una piazza importante - dichiara Margarita -. Tra le altre possibilità, lo scorso anno, la scelta di venire a San Benedetto non è stata un caso. Il sogno dell’adrenalina che può darti entrare in un campo come il Riviera, con il tifo che rimbomba e una fede esemplare, valeva tutto. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare duramente e di esprimere tutto me stesso, ripagando la fiducia che sento qui nella Samb. Vorrei urlare di gioia e di orgoglio”.