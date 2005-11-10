Ufficiale Savoia, è già terminata l'avventura di Agatino Chiavaro. La nota del club

Si chiude dopo poche settimane l'esperienza di Agatino Chiavaro al Savoia. Il club oplontino ha infatti annunciato l'interruzione anticipata del rapporto con il dirigente, arrivato a Torre Annunziata per assumere la guida dell'Area Tecnica nell'ambito del nuovo assetto organizzativo della società.

Lo ha annunciato il presidente del Savoia Nazario Matachione

"Ci sono progetti che nascono con entusiasmo e visioni condivise, ma che nel tempo richiedono valutazioni diverse da quelle inizialmente immaginate. Quando ho presentato Agatino Chiavaro, ho evidenziato pubblicamente la mia stima nei suoi confronti e la convinzione che potesse rappresentare un valore aggiunto per il nostro progetto. Questa convinzione non è cambiata. Agatino aveva accettato una sfida diversa rispetto al ruolo di Direttore Sportivo che ha ricoperto negli ultimi anni, scegliendo di assumere la responsabilità dell’Area Tecnica all’interno di un modello organizzativo moderno e strutturato. Parallelamente, la società ha ritenuto opportuno affidare il ruolo di Direttore Sportivo a una figura con una consolidata esperienza maturata nel calcio professionistico, in linea con gli obiettivi e le esigenze di un campionato complesso come la Serie C. Nel corso dei confronti avuti è emerso come Agatino desiderasse continuare il proprio percorso professionale in un ruolo maggiormente riconducibile a quello di Direttore Sportivo da lui sempre svolto. Una posizione legittima e comprensibile, che tuttavia non coincideva con l’assetto organizzativo che la società aveva scelto di adottare. Per questo motivo, con reciproco rispetto e nella massima trasparenza, abbiamo deciso di interrompere il percorso intrapreso insieme prima dell’inizio della stagione. Ringrazio Agatino per la correttezza, la serietà e la professionalità dimostrate e gli auguro le migliori fortune professionali e personali".