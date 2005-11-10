Ufficiale Savoia, l'annuncio del presidente Matachione: Chiavaro nuovo responsabile dell'Area Tecnica

Agatino Chiavaro è il nuovo responsabile dell'Area Tecnica del Savoia. L'annuncio è stato dato dal presidente del club, Nazario Matachione, sui canali social del club:

Ci sono annunci che spettano all’ufficio comunicazione e altri che, da Presidente di CRH, sento il dovere di fare personalmente.

Oggi voglio presentarvi Agatino Chiavaro.

Dal mio punto di vista, nella stagione appena conclusa, Agatino è stato il miglior Direttore Sportivo del Girone I di Serie D. E sono altrettanto convinto che, senza le note vicende amministrative che hanno condizionato il percorso della sua squadra, avrebbe ricevuto ancora più riconoscimenti per il lavoro svolto. La sua competenza, la sua capacità di costruire gruppi competitivi e la sua conoscenza del calcio non sono mai state in discussione. Agatino possiede tutte le qualità professionali per guidare un’area sportiva ai massimi livelli. Proprio per questo motivo ho apprezzato ancora di più la sua disponibilità ad accettare una sfida diversa.

Pur avendo curriculum, requisiti e competenze per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo, ha scelto con umiltà e spirito di squadra di assumere l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica del Savoia 1908, sposando un progetto innovativo e una visione moderna dell’organizzazione sportiva. Nel calcio italiano queste figure vengono spesso percepite come una novità. In realtà, nei grandi club europei e in numerose società di Serie A e Serie B, la presenza di un Responsabile dell’Area Tecnica rappresenta ormai uno standard organizzativo consolidato.

L’innovazione richiede coraggio. Richiede la capacità di guardare oltre gli schemi tradizionali. E soprattutto richiede persone capaci di mettere il progetto davanti all’ego. Agatino ha dimostrato esattamente questo.

Per questa ragione sono orgoglioso di averlo al nostro fianco dal 1 luglio 2026, e sono convinto che il suo contributo sarà determinante nella costruzione del Savoia che vogliamo consegnare ai nostri tifosi, una società moderna, ambiziosa e pronta a diventare un punto di riferimento nel calcio italiano. Benvenuto Agatino. Iniziamo insieme questo percorso.