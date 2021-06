Seregno, tegola stadio: il comune di Lecco dice no per l'uso del "Rigamonti-Ceppi"

vedi letture

Tegola stadio per il neo promosso Seregno, che sperava di poter disputare parte delle partite del prossimo campionato di Serie C allo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco. Come riferisce infatti leccochannelnews.it, tra i due club ci sarebbe l'accordo, ma il Comune di Lecco non ha dato l'ok, probabilmente per ragioni legate all’ordine pubblico.

Spazio quindi al "Carlo Speroni" di Busto Arsizio, casa della Pro Patria. Potrebbe esser questa l'alternativa.

Di certo c'è che il "Ferruccio" di Seregno non sarà pronto in tempo per l’avvio della nuova stagione.