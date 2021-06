Serie C, il D-day: scade oggi un primo termine per presentare la domanda di iscrizione

vedi letture

Giorno di fuoco per la Serie C, con il termine per le iscrizioni al campionato 2021-22 fissato per la giornata odierna: o meglio, una prima tranche di iscrizioni, considerando che per le neo promosse dalla Serie D ci sarà tempo fino al 5 luglio per presentare la domanda.

Ma ci sarà poi da attendere il 15 luglio per avere il definitivo organico della prossima stagione di terza serie, visto che entro l'8 del prossimo mese ci saranno le delibere della Co.Vi.Soc ed entro il 13 i club che vedranno bocciarsi la domanda presentata avranno tempo di presentare l'eventuale ricorso.

Ecco quindi che potrebbe pertanto aprirsi la lotta al ripescaggio, con in ballo le partecipanti ai playoff di Serie D (Aglianese in vantaggio su tutte) e le retrocesse dalla Serie C: niente riammissioni se non ci saranno rinunce.

Ma una rinuncia probabilmente ci sarà, ed è quella del Gozzano: il club sembra ormai determinato nel proseguire su questa linea, chiedendo poi la riammissione in sovrannumero al prossimo campionato di Serie D. Sul resto, c'è invece ottimismo: Novara, Teramo e Catania dovrebbero riuscire - seppur con qualche patema - a presentare la domanda completa.