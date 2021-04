Serie C, in archivio gli ultimi 2 recuperi: Pontedera basta il pari per i playoff. Vince la Cavese

Con i due recuperi giocati quest'oggi, la Serie C ha chiuso il quadro delle partite mancanti per completare le 37 giornate finora andate in archivio.

Ininfluente il confronto del Girone C tra Cavese e Turris, con i primi già salvi e i secondi retrocessi domenica in Serie D: a ogni modo, la partita è terminata con la vittoria dei padroni di casa, che si sono imposti per 3-0 con le reti di Pompetti, Gerardi e Bubas.

Nel Girone A, invece, importante gara in chiave playoff tra Pontedera e Pro Vercelli: quando la gara sembrava bloccata sull'1-1, con le reti di Bardini e Costantino, Semprini porta in vantaggio i granata, acciuffati sul finale da Della Morte. È 2-2.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata dei tre gironi:

GIRONE A

Como 72* , Alessandria 68, Renate 62, Pro Vercelli 62, Lecco 60, Pro Patria 58, Albinoleffe 54, Pontedera 52, Juventus U23 52, Grosseto 51, Novara 49, Olbia 47, Piacenza 46, Pergolettese 44, Carrarese 43, Giana Erminio 41, Pro Sesto 40, Pistoiese 31, Lucchese 31, Livorno 29

GIRONE B

Perugia 76, Padova 76, Sudtirol 72, Modena 69, Feralpisalò 60, Triestina 58, Cesena 54, Sambenedettese 54, Matelica 53, Mantova 48, VirtusVecomp Verona 48, Gubbio 45, Fermana 42 , Vis Pesaro 41, Carpi 41, Legnago 35, Imolese 35, Fano 33, Arezzo 29, Ravenna 27

GIRONE C

Ternana 90* , Catanzaro 67, Avellino 67, Bari 60, Catania 58, Juve Stabia 58, Foggia 50, Palermo 50, Teramo 49, Casertana 44, Viterbese 40, Monopoli 40, Potenza 39, Virtus Francavilla 38, Turris 38, Vibonese 35, Paganese 31, Bisceglie 30, Cavese 22**