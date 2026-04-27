TMW Serie C, in archivio la regular season. La classifica marcatori completa del Girone A

Conclusa nella giornata di ieri, domenica 26 aprile, la regular season di Serie C, che ha visto Vicenza, Arezzo e Benevento promosse in Serie B, e svariate retrocessioni in D: scivolano in quarta serie Triestina, Virtus Verona, Pro Patria, Pontedera, Foggia, Siracusa e Trapani, con un solo playout in programma, quello del Girone B tra Torres e Bra. Da segnalare, a novembre, l'esclusione del Rimini.

A ogni modo, la classifica dei cannonieri del campionato è stata delineata.

Con TuttoMercatoWeb.com, andiamo quindi a vedere quella che è la classifica marcatori completa del Girone A (tra parentesi il numero di rigori segnati):

13 gol: Stuckler (2; Vicenza)

11 gol: Capone (8; Trento), Clemenza (5; Dolomiti Bellunesi), Karlsson (Renate), Mastroianni (4; Pro Patria), Morra (2; Vicenza), Rabbi (Cittadella), Sipos (4; Lecco)

10 gol: Bertoli (3; Ospitaletto), Caccavo (Lumezzane), Comi (2; Pro Vercelli), La Gumina (4; Inter U23), Pellegrini (2; Trento), Rauti (1; Vicenza)

9 gol: Lanini (2; Novara), Minesso (Arzignano), Sali (AlbinoLeffe), Vertainen (Triestina)

8 gol: Cazzadori (Union Brescia), Da Graca (Novara), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Dalmonte (Trento), Gobbi (1; Ospitaletto)

7 gol: Calì (4; Renate), Crespi (Union Brescia), Giannotti (Trento), Parlati (1; AlbinoLeffe)

6 gol: Anelli (Renate), Caferri (Vicenza), Corti (Pergolettese), Delcarro (Renate), Fabbro (1; Virtus Verona), Kamate (Inter U23), Galeandro (1; Lecco/Giana Erminio), Gunduz (Triestina), Iori (2; Lumezzane), G. Marconi (Dolomiti Bellunesi), Metlika (Lecco), Nanni (Arzignano), Spinaccè (Inter U23), Udoh (Pro Patria)

5 gol: Alberti (Novara), Bernardi (1; Arzignano), Bunino (Cittadella), Castelli (2; Cittadella), D’Urso (2; Triestina), Desogus (1; Pro Patria), Faggioli (1; Triestina), Ghillani (Lumezzane), Gualandris (Ospitaletto), Ionita (1; Triestina), Lakti (Arzignano), Lombardi (1; AlbinoLeffe), M. Marconi (2; Alcione), Mattioli (1; Arzignano), Messaggi (Ospitaletto), M. Moretti (Arzignano), Morselli (Alcione), Patanè (Virtus Verona), Rada (Vicenza), Samele (Alcione/Giana Erminio), Tremolada (Pergolettese)

4 gol: Akpa Akpro (Pro Vercelli), Balestrero (Union Brescia), Basso (Novara), Bonetti (Renate), Bright (Alcione), Capello (Vicenza), Cernigoi (1; Virtus Verona), Di Molfetta (1; Union Brescia), Ekuban (Renate), Ferrandino (Pergolettese), Ferro (Lumezzane), Furrer (Lecco), Iotti (Pro Vercelli), Konate (Lecco), Lamesta (2; Giana Erminio/Union Brescia), Lanzi (Arzignano), Maistrello (Union Brescia), M. Mandelli (1; AlbinoLeffe), Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Parker (Pergolettese/Lecco), Pirola (Alcione), Pitou (Alcione), Rolando (Lumezzane), A. Sow (Pro Vercelli), Topalovic (Inter U23), V. Vitale (Giana Erminio), Zanellato (Lecco)

3 gol: Amatucci (Cittadella), Anastasia (1; Cittadella), Astrologo (AlbinoLeffe), Burruano (Pro Vercelli), Candelari (Trento), Chinetti (Trento), Cisco (Union Brescia), Dore (Pergolettese), Duca (Lecco), Falcinelli (Cittadella), Ferri (Giana Erminio), Giannini (AlbinoLeffe), Giraldo (Renate), Guarneri (Ospitaletto), Jaouhari (Pergolettese), Jonsson (Triestina), Ledonne (Novara), Leverbe (Vicenza), Malotti (2; Lumezzane), S. Mancini (Lumezzane), Pagliuca (Virtus Verona), Potop (AlbinoLeffe), Sangalli (Trento), Spagnoli (Union Brescia), Toci (Dolomiti Bellunesi), Toniolo (Arzignano), Zonta (Vicenza)

2 gol: Agosti (Dolomiti Bellunesi), Akammadu (Giana Erminio), Alborghetti (Giana Erminio), Alcides (Dolomiti Bellunesi), Alexiou (Inter U23), Amerighi (Inter U23), Anatriello (Lumezzane), Asane (Pro Vercelli), Begheldo (Triestina), Berretta (Giana Erminio), Boffelli (Arzignano), Cappelletti (Trento/Vicenza), Careccia (1; Pergolettese), Cariolato (Arzignano), Cecchetto (Cittadella), Ciappellano (Alcione), Cinquegrano (Inter U23), Citterio (Pro Patria), Collodel (Novara), Cossalter (Dolomiti Bellunesi), Costa (Vicenza), D'Alessio (Novara), De Marchi (Virtus Verona), Diaw (Cittadella), Ebone (Trento), Fanini (Virtus Verona), Fiordilino (Inter U23), Gaddini (Cittadella), Giudici (Pro Patria), Kliajic (1; Triestina), Kolaj (Renate), Kritta (Lecco), Ievoli (Ospitaletto), Lupinetti (AlbinoLeffe), Mallahi (Pro Vercelli), T. Mancini (Virtus Verona), Marras (Union Brescia), Mercati (Union Brescia), Milesi (Pergolettese), Muroni (Alcione), Napolitano (Lumezzane), Nessi (Ospitaletto), Olonisakin (Dolomiti Bellunesi), Orfei (Pro Patria), Pavan (Cittadella), Pellizzari (Vicenza), Plescia (1; Alcione), Redolfi (Cittadella), Renelus (Pro Patria), Ruffini (Giana Erminio), L. Silvestri (Union Brescia), Spalluto (1; Renate), Spedalieri (Renate), Svidercoschi (1; AlbinoLeffe), Toffanin (Virtus Verona), Tunjov (Ospitaletto/Pro Patria), Urso (Lecco), Valdesi (Novara), Vido (Union Brescia), Vita (Cittadella), Voca (Triestina), Zarpellon (Virtus Verona), Zuberek (Inter U23)

1 gol: Aidoo (Pergolettese), Alaoui (Lecco), Albertini (Giana Erminio), Alessio (Vicenza), Amadio (Virtus Verona), Ambrosini (AlbinoLeffe), Arini (Pergolettese), Aucelli (Trento), Auriletto (Renate), Ballabio (Giana Erminio), Banè (Pergolettese), Bassi (Virtus Verona), Benassai (Vicenza), Benedetti (Trento), Berenbruch (Inter U23), Boci (Union Brescia), Bonaiti (Lecco), Boseggia (Novara), Brugnolo (Dolomiti Bellunesi), Bulevardi (Virtus Verona), Burrai (1; Dolomiti Bellunesi), Capelli (Giana Erminio), Carosso (Pro Vercelli), Casali (Ospitaletto), Chiarello (Arzignano), Chierichetti (Alcione), Cocchi (Inter U23), Coccolo (Pro Vercelli), Colombara (Giana Erminio), Coppola (Pro Vercelli), Corradi (Trento), Cuomo (Vicenza), De Francesco (1; Union Brescia), De Leo (Renate), De Maria (Union Brescia), De Zen (Renate/Cittadella), Di Munno (Pro Patria), Damiani (Arzignano), Deratti (Lumezzane), Diodato (Lumezzane), El Bouchataoui (Pro Vercelli), Ferrini (Lecco), Fiorin (Virtus Verona), Fogliata (Union Brescia), Fossati (1; Trento), Frigerio (Lecco), Gabbiani (Giana Erminio), Garattoni (AlbinoLeffe), Gobetti (Dolomiti Bellunesi), Gusu (AlbinoLeffe), Huiberts (Pro Vercelli), Invernizzi (Alcione), Kljajic (Triestina), Khailoti (Novara), Lambrughi (Pergolettese), Lischetti (Giana Erminio), Lorenzini (Novara), Maffei (Trento), Mallamo (Lecco), Marotta (Giana Erminio), Marrone (Lecco), Mastromonaco (Renate), Milillo (Arzignano), Monachello (Lumezzane), Mondonico (Dolomiti Bellunesi), A. Moretti (Triestina), Moscati (Lumezzane), Muca (Trento), Munaretti (Virtus Verona), Ndiaye (Lumezzane), Okolo (Triestina), Olivieri (Alcione), Padalino (Pergolettese), Panatti (1; Ospitaletto), Pavanello (Ospitaletto), Pellegrino (Lecco), Perretta (Cittadella), Petrovic (Pergolettese), Pinto (Giana Erminio), Pittino (Dolomiti Bellunesi), Previtali (Giana Erminio), Renault (Alcione), Renda (Giana Erminio), A. Rizzo (Union Brescia), M. Rizzo (Lecco), Rocca (Lumezzane), Rossi (Renate), Rossoni (Arzignano), Roversi (Pergolettese), Rutigliano (Pro Vercelli), Saccani (Ospitaletto), Salvi (Cittadella), Sandon (Vicenza), Sarr (AlbinoLeffe), Sciacca (AlbinoLeffe), Scuderi (Alcione), T. Silvestri (Triestina), Sinn (Ospitaletto), Sorensen (Union Brescia), O. Sow (Pro Vercelli), Stante (Inter U23), Talarico (Vicenza), Tanco (Lecco), Tonetto (Triestina), Torri (Ospitaletto), Trainotti (Trento), Travaglini (Pro Patria), Triacca (Trento), Tribuzzi (Vicenza), Vesentini (Renate), M. Vitale (Vicenza), Zamparo (1; Alcione), Zennaro (Union Brescia)