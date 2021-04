Serie C, le disposizione per le ultime due giornate di stagione regolare: la nota

La Lega Italiana Calcio Professionistico;

considerata prioritaria l’esigenza di tutelare la salute e la sicurezza pubblica di tutti gli addetti ai lavori, calciatori, staff e arbitri;

considerate le attuali problematiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la necessità di ricercare un equo contemperamento tra le disposizioni di cui:

al C.U. n. 423/DIV del 12 aprile 2021 nel quale è stato disposto che, nell’ambito di ciascun girone territoriale in cui si articola il Campionato Serie C, le gare in programma nella 18a e 19a giornata del girone di ritorno abbiamo inizio in contemporanea;

al C.U. n. 157/L del 1° aprile 2021, in forza delle quali il termine della stagione regolare è stato fissato alla data del 2 maggio 2021;

al C.U. n. 54/L del 6 ottobre 2020, in forza del quale vengono disciplinate ipotesi di rinvio della disputa di partite in conseguenza di positività in seno ai rispettivi gruppi squadra;

dispone che fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni di cui ai vigenti protocolli sanitari, con riferimento alle sole gare di stagione regolare la cui disputa è in programma nella 18a e 19a giornata del girone di ritorno:

A. tali gare non possano essere oggetto di istanza di posticipo o rinvio ai sensi delle disposizioni di cui al C.U. n. 54/L del 6 ottobre 2020;

B. la disposizione, di cui al C.U. n. 423/DIV del 12 aprile 2021, in forza della quale le gare in programma nella 18a e 19a giornata del girone di ritorno debbono avere inizio in contemporanea, non troverà applicazione per quelle gare la cui disputa venga rinviata per motivi regolamentari, sanitari o per provvedimento dell’Autorità;

C. rimane fermo ed impregiudicato il potere della Lega Pro, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, di assumere ogni provvedimento, anche in deroga alle disposizioni regolamentari previste nei Comunicati Ufficiali di cui in premessa, relativamente allo svolgimento degli ultimi due turni (18a e 19a giornata del girone di ritorno) della stagione regolare del Campionato Serie C 2020/2021.