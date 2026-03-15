Serie C, risultati 32ª giornata: dramma Triestina, è Serie D. Bene l'Ascoli. Le classifiche

Nella serata di venerdì 13 marzo, con il pareggio tra Alcione e Union Brescia che ha dato il primo match point al Vicenza, si è aperta la 32ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi lunedì sera proprio con la gara che per i biancorossi potrebbe valere la promozione in Serie B, distante solo tre punti: una vittoria, quindi, sarà sufficiente per festeggiare con sei turni di anticipo il tanto agognato salto di categoria. Avversario di turno, l'Inter U23 dell'ex Stefano Vecchi.

Ma per i verdetti non si deve attendere la giornata di domani, con il ko odierno, infatti, la Triestina saluta la Serie C: gli alabardati sono infatti retrocessi in Serie D. Nel Girone B, invece, l'Ascoli vince e approfitta del pari dell'Arezzo contro il Perugia per accorciare ulteriormente dalla vetta; infine, nel Girone C, anche se in extremis, il Catania - per quel che è possibile - prova a tenere il passo della capolista Benevento, vittoriosa contro un pericolante Foggia. Non vanno oltre il pari Picerno e Trapani.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C - 32ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano-Union Brescia 0-0

Ospitaletto-Trento 3-2

16' Messaggi (O), 25' e 29' Gobbi (O), 46' [aut.] Nessi (O), 59' Candelari (T)

Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1

36' Lakti

AlbinoLeffe-Giana Erminio 0-1

27' Galeandro

Triestina-Pro Vercelli 2-3

21' [aut.] Vicario (T), 32' Huiberts (P), 65' [aut.] Del Favero (P), 76' [rig.] Comi (P), 90'+2 Voca (T)

Domenica 15 marzo

Ore 17:30 - Cittadella-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Lumezzane-Pro Patria

Ore 17:30 - Virtus Verona-Renate

Ore 20:30 - Lecco-Novara

Lunedì 16 marzo

Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 58*, Trento 54*, Lecco 53, Renate 52, Alcione Milano 50*, Cittadella 50, Inter U23 42, Giana Erminio 42*, Lumezzane 41, Pro Vercelli 41*, AlbinoLeffe 40*, Novara 40, Ospitaletto 37*, Arzignano Valchiampo 37*, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33*, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5*

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Pineto-Bra 2-1

52' Armstrong (B), 60' Borsoi (P), 90'+5 Nebuloso (P)

Torres-Ravenna 2-2

34' e 75' Fischnaller (R), 58' Di Stefano (T), 90'+2 Nunziatini (T)

Livorno-Carpi 2-2

18' [rig.] Stanzani (C), 44' Malagrida (L), 74' Dionisi (L), 84' Sall (C)

Pontedera-Guidonia Montecelio 0-1

52' Tessiore

Vis Pesaro-Ternana 1-0

4' Di Paola

Sambenedettese-Campobasso 0-1

10' Magnaghi

Forlì-Juventus Next Gen 2-2

26' Coveri (F), 62' [rig.] Puczka (J), 72' Franzolini (F), 78' Anghelè (J)

Arezzo-Perugia 1-1

16' Montevago (P), 60' Tavernelli (A)

Gubbio-Ascoli 1-3

43' [rig.] e 55' [rig.] Gori (A), 62' Oviszach (A), 65' Di Massimo (G)

Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 67, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43, Juventus Next Gen 43, Gubbio 42, Vis Pesaro 42, Ternana 42, Livorno 37*, Forlì 35, Guidonia Montecelio 35, Carpi 34*, Perugia 31, Torres 30*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Casarano-Cosenza 2-1

32' e 37' [rig.] Chiricò (CA), 65' Cannavò (CO)

Giugliano-Atalanta U23 3-1

28' e 33' Isaac (G), 34' Manzoni (A), 89' Ogunseye (G)

Latina-Siracusa 2-1

15' Parodi (L), 34' [rig.] Parigi (L), 88' Sbaffo (S)

Potenza-Cavese 2-2

7' Fusco (C), 37' Petrungaro (P), 64' [rig.] Gudjohnsen (C), 76' [rig.] Felippe (P)

Crotone-Salernitana 0-1

48' Achik

Team Altamura-Catania 1-2

26' Di Tacchio (C), 64' Curcio (T), 90'+6 Casasola (C)

Benevento-Foggia 1-0

18' Tumminello

Picerno-Trapani 1-1

12' Abreu (P), 44' Forte (T)

Domenica 15 marzo

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Sorrento

Ore 17:30 - Casertana-Monopoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Crotone 51, Casertana 50*, Monopoli 47*, Audace Cerignola 45*, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33*, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - * una gara in meno

Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva