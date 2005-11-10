Serie C, la sfida fra Bari e Crotone sarà trasmessa in chiaro su Rai 2

La domenica pomeriggio di calcio su Rai 2 vedrà protagonista il campionato di Serie C Sky Wifi, con il match del San Nicola tra Bari e Crotone delle 15 che sarà in diretta sul secondo canale del servizio pubblico. I biancorossi, seconda forza del girone C con la miglior difesa (6 gol subiti), riceveranno gli squali del Crotone per una partita che potrà regalare belle giocate.

Tutte le sfide della decima giornata di Serie C Sky Wifi saranno in diretta sui canali SkySport e in streaming su NOW, tra cui spiccano: nel girone A, il match ad alta quota tra Cittadella e Arzignano (lunedì 19 ottobre, 20:30); nel girone B, il derby Livorno-Grosseto (venerdì 16 ottobre, 20:30) e il big match Ravenna-Spezia (domenica 18 ottobre, 14:30); nel girone C, l’appuntamento del Viviani tra il Potenza capolista e il Catania (sabato 17 ottobre, 17:30) e l’incontro a tinte campane tra Sorrento e Casertana (domenica 18 ottobre, 17:30).