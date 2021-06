Serie C, sono cinquanta le domande d'iscrizione complete e solo una senza fideiussione

"Punto centrale della riunione odierna è stata la verifica delle domande di ammissione al Campionato di Serie C 21/22, il cui termine si è chiuso alla mezzanotte del 28 giugno 2021, mentre per le società neopromosse dalla D vi sarà tempo fino al prossimo 5 luglio. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di certificare alla FIGC che 50 domande complete sono state regolarmente presentate, mentre una domanda è stata depositata priva della necessaria fideiussione". La Lega Pro nel comunicato in cui annunciava anche le date di inizio e fine della prossima stagione, ha fatto il punto anche sulle iscrizioni al prossimo campionato con un solo club che al momento è a rischio esclusione. Dovrebbe trattarsi, salvo sorprese, della Casertana che non è riuscita a presentare in tempo la fideiussione necessaria, mentre la Paganese ha superato l'esame.