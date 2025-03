Ufficiale Sestri Levante, ecco il terzo allenatore della stagione: torna Alberto Ruvo. La nota

Terzo allenatore della stagione per il Sestri Levante che dopo aver iniziato la stagione con Andrea Scotto e averlo sostituito con Diego Longo e metà dicembre ha deciso per un ulteriore cambio in panchina. Il neo tecnico è l'ex Alberto Ruvo che torna nel club ligure dopo averlo allenato in Eccellenza. questa la nota dei rossoblù:

"L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad Alberto Ruvo.

Il tecnico originario di Deiva Marina, già sulla panchina corsara nelle stagioni 2019-20 e 2020-21, torna a Sestri Levante dove ha conquistato la promozione in Serie D e la Coppa Italia di Eccellenza ligure. Bentornato Mister".

Per Ruvo, che arriva da una breve esperienza alla guida della Fezzanese durata da fine ottobre a metà dicembre del 2024, si tratta della prima esperienza fra i professionisti dopo diverse esperienze nelle serie dilettantistiche alla guida, oltre che del Sestri Levante fra Eccellenza e Serie D, di Fezzanese - in due occasioni - , Lavagnese e Seravezza Pozzi per un totale di 114 panchine in carriera nella quarta serie del calcio italiano.