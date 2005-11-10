Ufficiale Spezia, doppio arrivo dal Cosenza: Florenzi e Mazzocchi firmano un triennale con i liguri

Due volti nuovi in casa Spezia, con il club che ha ufficializzato gli arrivi - dal Cosenza - di Simone Mazzocchi e Aldo Florenzi, calciatori di cui anche il tecnico Marco Turati aveva parlato in conferenza stampa. Entrambi hanno sottoscritto accordi triennali, validi dunque fino al 30 giugno 2029.

Di seguito, la nota legata all'attaccante: "Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cosenza Calcio le prestazioni sportive dell'attaccante Simone Mazzocchi, il quale ha sottoscritto con le Aquile un contratto fino al 30 giugno 2029.

Milanese classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, Mazzocchi ha incrociato mister Turati nella sua prima esperienza da professionista vissuta a Siracusa nella stagione 2017-2018, quando il neo tecnico aquilotto guidava la difesa dei siciliani. Nelle due stagioni successive, Mazzocchi si è trasferito a Bolzano, dove in Serie C con il Südtirol si è messo in mostra a suon di prestazioni convincenti e reti, tanto da guadagnare la chiamata della Reggiana in Serie B nel campionato 2020-2021, chiuso con 7 reti e 1 assist. Nelle stagioni seguenti, vissute sempre in cadetteria, è al centro dei reparti offensivi di Ternana, Südtirol e Cosenza, mentre nell'ultimo campionato, vissuto in Serie C con la formazione calabrese, Mazzocchi ha messo a segno 7 reti e 5 assist in 20 presenze.

Attaccante con oltre 150 presenze in Serie B, Mazzocchi è pronto a lottare e a segnare con indosso la maglia bianca".

Benvenuto Simone!".

Ora, quella di Florenzi: "Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cosenza Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Aldo Florenzi, il quale ha sottoscritto con le Aquile un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nativo di Nuoro, classe 2002, dopo esser approdato in Calabria nella stagione 2019-2020 per indossare la maglia della Primavera cosentina, dal campionato 2020-2021 Florenzi è diventato uno dei perni della prima squadra rossoblù, totalizzando ben 105 presenze in Serie B, condite da 5 reti e 7 assist. Nella scorsa stagione, sempre con la maglia del Cosenza, Florenzi ha messo a segno 5 reti e 3 assist, confermandosi come uno dei migliori centrocampisti della categoria.

Centrocampista instancabile, sempre pronto sia in fase di interdizione che in proiezione offensiva, Florenzi è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile.

Benvenuto Aldo!".