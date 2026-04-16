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Supercoppa Lega Pro: date e regolamento, il comunicato ufficiale

Supercoppa Lega Pro: date e regolamento, il comunicato ufficialeTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:04Serie C
Daniel Uccellieri

La Lega Pro ha ufficializzato il format della Supercoppa Serie C 2025-2026. Il trofeo sarà assegnato attraverso un girone a tre squadre con partite di sola andata. A contendersi il titolo saranno le vincitrici dei tre gironi: Vicenza e Benevento, già promosse, insieme alla squadra che chiuderà al primo posto nel Girone B, ancora in bilico tra Arezzo e Ascoli nelle ultime due giornate.

Questo il comunicato ufficiale:

"SUPERCOPPA SERIE C 2025-2026
Le tre squadre che, al termine della Regular Season del Campionato Serie C Sky Wifi 2025-2026, risulteranno classificate al primo posto del rispettivo girone, saranno ammesse a partecipare alla 26ª Edizione della Supercoppa Serie C (di seguito la “Competizione”).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE
Le tre squadre come sopra individuate, saranno raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata. Le gare si disputeranno in due tempi da 45 minuti ciascuno.
Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara in trasferta nelle date e secondo le modalità di seguito riportate:

1ª giornata – SABATO 02 MAGGIO 2026
tramite sorteggio saranno individuate le due squadre che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

2ª giornata – SABATO 09 MAGGIO 2026
nella gara della seconda giornata si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3ª giornata – SABATO 16 MAGGIO 2026
la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:
a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;
b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;
c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2025-2026 e Le sarà assegnato il relativo Trofeo.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Durante la disputa delle gare ogni squadra potrà sostituire fino a cinque calciatori utilizzando, a tal fine, tre interruzioni della gara, oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.Prima dell'inizio di ogni gara le società dovranno presentare all'arbitro una distinta con inseriti un numero massimo di 26 calciatori, 11 titolari ed i rimanenti designati quali riserve; in tale distinta dovranno essere riportati i numeri di tessera e la data di nascita di tutti calciatori inseriti, nonché i nominativi e i numeri di tessera dei dirigenti e degli altri tesserati da ammettere sul terreno di gioco. I numeri delle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati sulle distinte di gara consegnate all'arbitro.

DISCIPLINA
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro è competente in ordine alla irrogazione di sanzioni disciplinari per le violazioni previste dalla normativa federale.

NORME REGOLAMENTARI
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), nonché le norme tecniche previste dalle "Regole del gioco e decisioni ufficiali" attualmente in vigore.

PREMI
La società vincitrice riceverà il Trofeo “Supercoppa Serie C” e n. 31 “medaglie argento” per i calciatori ed i tecnici della squadra.

ORGANIZZAZIONE DELLE GARE
L’organizzazione delle gare è riservata alla Lega Italiana Calcio Professionistico, che opererà con propri incaricati amministrativi. La Lega Pro, comunque, potrà avvalersi della collaborazione delle società sportive partecipanti che avranno l’obbligo di prestare assistenza ai suddetti incaricati amministrativi e di seguire le disposizioni che verranno impartite dagli stessi e/o direttamente dalla Lega Pro in relazione alle singole gare.

La Supercoppa Serie C è considerata attività ufficiale ad ogni effetto".

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