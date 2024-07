Ufficiale Taranto, è addio con l'attaccante Kanoute: il Trapani ha pagato la clausola

"La società Taranto Football Club 1927 comunica che il Trapani Calcio ha esercitato una clausola risolutiva, presente sul contratto di Mamadou Kanoute. Il club rossoblù ringrazia Mamadou per l’impegno profuso in questa stagione sportiva e gli augura le migliori fortune personali e per il proseguo della sua carriera professionale".

Con questa nota il club ionico ha annunciato l'addio dell'esterno destro offensivo classe ‘93 che nella passata stagione è stato protagonista con 13 reti in 42 presenze raggiungendo la completa maturità visto che mai, nelle sue esperienze precedenti con Avellino, Palermo, Catanzaro e Juve Stabia (fra le altre), non aveva mai segnato tanto fermandosi al massimo a sette reti nella stagione 2016/17 in 34 presenze.

Ora si attende il comunicato del club siciliano per conoscere i dettagli del contratto che il senegalese ha siglato coi siciliani.