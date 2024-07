Ufficiale Team Altamura, ecco il rinforzo fra i pali: dal Lecce arriva Viola

vedi letture

Il Team Altamura ha pescato in Serie A un rinforzo in prospettiva per la propria porta. Si tratta di Antonino Viola, classe 2003 reduce da due stagioni in Serie D con il Nardò. Questo il comunicato:

"In mattinata è stato concluso l’accordo fra Team Altamura e U.S. Lecce per il trasferimento in biancorosso a titolo definitivo del giovane portiere Antonino Viola.

Palermitano di nascita il 2003 Viola con i suoi 190 cm. difenderà i pali della squadra altamurana nella stagione 2024/25; nelle ultime due stagioni ha giocato in D con Molfetta e Nardò dove ha collezionato 107 presenze e 41 clean sheet".