Ufficiale
Team Altamura, prosegue l'avventura di Crimi: è scattato il rinnovo per un anno
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Dopo le 22 presenze nella passata stagione l’esperienza del centrocampista Crimi all’Altamura è destinata a proseguire. Come comunicato dal club in una nota infatti sono scattate le condizioni per il rinnovo del classe ‘90 che dunque giocherà per un’altra stagione con il club pugliese:
"Altamura SS comunica che si è verificata la condizione prevista dal contratto di Marco Crimi , che ne determina il prolungamento sino al 30 giugno 2027.
La società esprime soddisfazione per la prosecuzione del legame con un atleta che si è distinto per serietà, rendimento e spirito di gruppo, certa che Crimi continuerà a contribuire alla crescita del progetto biancorosso".
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