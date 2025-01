Ufficiale Team Altamura, rinnovo a centrocampo. Dipinto prolunga con il club fino al 2027

vedi letture

Giornata di rinnovo in casa Team Altamura con il club che ha ufficializzato il prolungamento biennale del centrocampista classe 2002 Nicola Dipinto, che si è legato al club pugliese fino al 30 giugno 2027. Il calciatore veste la maglia biancorossa dalla scorsa stagione ed è stato tra i protagonisti che hanno portato la squadra alla tanto attesa promozione in Serie C.

Questa la nota ufficiale:

"Nicola Dipinto sempre più al centro del progetto del Team Altamura.

In giornata il centrocampista ha prolungato il contratto che lo legherà al sodalizio biancorosso per altre due stagioni fino al 2027.

Dipinto in questi anni ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e nella stagione in corso è diventato un punto di riferimento della squadra".