ufficiale Messina, risoluzione contrattuale per motivi familiari con Nicola Dipinto

L’Acr Messina comunica di aver provveduto, su richiesta per motivi familiari e di comune accordo con lo stesso, alla risoluzione dell’accordo con il calciatore Nicola Dipinto. La società lo ringrazia per la disponibilità data nei pochi giorni in maglia biancoscudata e gli augura tanta soddisfazione per il proseguo della carriera.