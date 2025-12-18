Ufficiale Pianese, a volte ritornano: Alessandro Reali veste di nuovo bianconero

Tornano ad intrecciarsi le strade di Alessandro Reali e della Pianese. Le parti si erano lasciate lo scorso 1° luglio per scadenza di contratto, mentre oggi è lo stesso club toscano ad annunciarne il ritorno con una nota ufficiale:

"L’US Pianese è lieta di annunciare il ritorno in bianconero di Alessandro Reali. Il portiere classe 2005, che aveva vestito la maglia delle zebrette già nella passata stagione, va così a rinforzare il reparto degli estremi difensori ed è già a disposizione di mister Birindelli. Ad Alessandro, che vestirà la maglia n° 24, il bentornato e i migliori auguri per la sua avventura con la Pianese".