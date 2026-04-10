Ternana, incontro fra squadra e proprietà. Ma da parte di tutti bocche cucite

In casa Ternana è andato in scena l’incontro fra una delegazione della squadra e la proprietà per fare il punto di un situazione che si fa sempre più critica con lo spettro dell’esclusione dal campionato che aleggia, come anche sottolineato più volte dal sindaco Stefano Bandecchi, vista la volontà della famiglia Rizzo di non rispettare la scadenza di stipendi ed emolumenti del 16 aprile.

Come riporta Ternananews.it a rappresentare la squadra erano presenti il capitano Capuano oltre a Martella, Proietti, Pettinari, Meccariello e Ferrante, ovvero i più anziani ed esperti del gruppo. Mentre dall’altra parte erano presenti Gianluigi Rizzo, Laura Melis, Claudia Rizzo e il loro avvocato Cristiano Marinese. Oltre al direttore generale Mangiarano. Un incontro avvenuto a Roma di cui si sa poco o nulla con informazioni frammentate che sembrano voler nascondere quando si è detto. Da parte dei giocatori strettissimo riserbo così come da parte della proprietà che continua a non chiarire la propria posizione e cosa vuole fare da qui alle prossime settimane.

Se varrà l’adagio inglese ‘no news, good news’ (nessuna notizia, buone notizie) o meno lo sapremo solo nei prossimi giorni. Ma di certo tutta questa mancanza di comunicazioni non aiuta a rasserenare il clima che si respira nella piazza umbra.