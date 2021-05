Ternana, sirene dalla Serie A per il centrale Kontek. L'Hellas Verona l'ha messo nel mirino

Fra le rivelazioni della Ternana dominatrice nel Girone C di Serie C c’è senza dubbio il centrale Ivan Kontek, classe ‘97, che ha collezionato 31 presenze condite da una rete. Secondo quanto riferito da Calciofere.it il difensore croato sarebbe finito nel mirino dell’Hellas Verona in Serie A che nelle prossime settimane potrebbe effettuare un sondaggio per lui con il club umbro.