Ufficiale Casertana, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per il difensore Ivan Kontek

Rinnovo di contratto in casa Casertana. Ecco la nota ufficiale in merito diffusa dal club campano:

"Ivan Kontek prolunga il suo contratto in rossoblù. Il difensore croato si lega ai falchetti fino al 30 giugno 2027".

Kontek (28) è approdato alla Casertana nell'estate scorsa, mettendo finora a referto 30 presenze. In precedenza per lui, in Italia dal 2020, esperienze anche con Ternana, Cesena, Foggia, Virtus Entella e Catania.

