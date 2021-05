tmw Casertana, la Serie B punta a Santoro: vicino l'accordo con il Pisa

Un talento cullato e cresciuto, ora pronto per il salto in Serie B: Salvatore Santoro della Casertana, infatti, è prossimo a salutare il club campano, per spiccare il volo verso il torneo cadetto.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista classe '99 ha praticamente raggiunto l'accordo con il Pisa: ultimi dettagli da definire, poi si aspetta solo la fumata bianca.