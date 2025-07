Ufficiale Guidonia Montecelio, a centrocampo arriva Santoro dall'Arezzo. La nota del club

vedi letture

Nuova avventura in Serie C per il centrocampista Salvatore Santoro, classe '99, reduce da due stagioni all'Arezzo in cui ha collezionato 64 presenze con una rete. Il calciatore ha infatti firmato, probabilmente un biennale, con il neopromosso Guidonia Montecelio come comunicato dal club laziale sui propri canali ufficiali:

"Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Salvatore Santoro, centrocampista.

Abile organizzatore della squadra e con una visione panoramica del campo, Santoro abbina qualità e quantità. Classe 1999, la sua carriera tra Casertana, Pistoiese, Imolese, Monterosi e Pro Vercelli lo posiziona tra i migliori interpreti della categoria.

L’anno scorso Santoro è stato protagonista con la maglia dell’Arezzo di un’altra stagione di alto livello. In rossoblù troverà il modo di cercare nuovi stimoli per percorre la solita decina di chilometri a partita".