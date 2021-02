tmw Catania, in arrivo Zuculini: intesa biennale

Joe Tacopina piazza il colpo per un Catania ambizioso e vincente nel tempo. In attesa del closing e di avere grande margine per costruire un organico competitivo, è in arrivo un tassello importante, si tratta del centrocampista Franco Zuculini, fortemente voluto e corteggiato. Contratto biennale. A breve le firme. Zuculini sta per diventare rossoazzurro...