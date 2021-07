tmw Il Gubbio si rinforza a centrocampo: arriva l'ex Bisceglie Cittadino

Rinforzo a centrocampo per il Gubbio, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sta per chiudere con Andrea Cittadino, svincolato dopo l'esperienza con il Bisceglie. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli per un accordo che dovrebbe essere di durata biennale, ma in giornata è attesa l'ufficialità.