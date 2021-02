tmw Infantino (FIFA) celebra la Serie C: "Sempre dimostrata l'integrità dell'operato"

Mattina di video conferenza per la Lega Pro, che ha presentato il Piano Strategico 2021-2024. A introdurre la gioranta presidente FIFA Gianni Infantino: "Si parte dal passato per programmare il futuro, e io nel campionato di C ho vissuto il passato. La terza serie è il primo approccio al professionismo per tanti ragazzi, oltre poi al calcio del territorio, quello che muove la passione, e vorrei complimentarmi con il mio amico Francesco Ghirelli per tutto quello che sta facendo: in questo momento delicato la cosa più importante è guardare al futuro, stando attenti alla salute ma garantendo competitività e solidità economica. E' stato elaborato questo piano strategico, gli ho dato un'occhiata e posso dire che è ambizioso, guarda al domani nel segno dell'innovazione e della trasformazione, rispettando però la storia. Negli ultimi mesi ho sentito molto Ghirelli e le sue squadre, la Lega Pro si è contraddistinta per tante iniziative di carattere sociale, e questo è stato uno dei messaggi più importanti: specie in questi periodi dobbiamo ricordarci di chi soffre, e la C ha dimostrato l'integrità del proprio lavoro. Ripeto, la C è un trampolino di lancio, che va curato e sviluppato maggiormente per il futuro. La Lega Pro, sappiatelo, potrà sempre contare sulla FIFA e sul suo presidente, come io posso contare su di voi".