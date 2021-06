tmw Lecco, Di Nunno può rimanere. Ma detta le condizioni per la cessione del club

vedi letture

Dopo un'iniziale incertezza, potrebbe rimanere al timone del Lecco patron Paolo Di Nunno. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in rialzo la sua permanenza alla guida della società lombarda, per la quale comunque si è fatta avanti una cordata di imprenditori, tanto che lo stesso Di Nunno ha fissato delle condizioni per la cessione: si parla di una cifra che si aggira attorno ai due milioni e mezzo di euro.