tmw Lecco, per la panchina è ballottaggio Marchionni-Domizzi. Ma occhio al futuro del DS

Il Lecco, in attesa di capire quella che sarà l'effettiva volontà di patron Paolo Di Nunno, sta lavorando alla prossima stagione, intanto per sciogliere il nodo allenatore dopo l'addio di Gaetano D'Agostino. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, nel mirino dei lombardi ci sono Marco Marchionni - attualmente al Foggia ma cercato anche dalla Juve Stabia - e l'ex Pordenone Maurizio Domizzi, ma attenzione: non è ancora certa la permanenza del Ds Domenico Fracchiolla, anche lui corteggiato dalla Juve Stabia.