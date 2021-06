tmw Juve Stabia, per la panchina piace Marchionni. Defilato l'ex Carrarese Baldini

vedi letture

Dalla Campania si rincorrono le voci che vorrebbero l'ex Carrarese Silvio Baldini vicino alla panchina della Juve Stabia ma, quello dell'espero tecnico sembra un profilo decisamente defilato per il club. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è un altro ex apuano il nome il pole per il post Pasquale Padalino: si tratta di Marco Marchionni, quest'anno sulla panchina del Foggia. Difficile strapparlo alla concorrenza, ma si attendono sviluppi.