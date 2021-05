tmw Pontedera, sirene di mercato per mister Maraia: piace soprattutto alla Carrarese

Le ottime stagioni con il Pontedera dei giovani, e un contratto in scadenza al 30 giugno: mister Ivan Maraia, come prevedibile, è finito nel mirino di alcuni club che vorrebbero sposare la linea verde per il prossimo anno. Su tutti la Carrarese, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sta programmando il futuro: non è da escludere la conferma di Antonio Di Natale, ma il tecnico l'attuale tecnico del Pontedera è un nome comunque al vaglio degli apuani.

Non sarà però facile strappare il mister ai granata, intenzionati a proseguire con lui il percorso.