tmw radio Cauet sul Como in B: "Finalmente una società seria, che programma il futuro"

vedi letture

L'ex centrocampista Benoit Cauet è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini parlando anche della promozione in B del Como: "Il Como in passato a avuto tante difficoltà a livello societario, ora sono stati presi da un gruppo serio, che ha programmato il suo futuro e mi fa molto piacere. Conosco tanta gente lì, sono un club che merita un palcoscenico importante. La vittoria porta tutti un po' più avanti e hanno raggiunto l'obiettivo senza far rumore. Non è una società come il Monza che ha visto l'arrivo di Galliani e Berlusconi, due uomini esperti di calcio a livello mondiale che hanno investito tanti soldi e che possono portare il club in Serie A. Il Como è diverso, si è battuto con le sue difficoltà ed è stato ripagato grazie al lavoro della società che ha meritato la promozione per il campionato che ha disputato".