tmw Vallocchia uomo mercato tra Serie C e B: ma la Juve Stabia ha il vantaggio del riscatto

vedi letture

Non sarà a Olbia il futuro del centrocampista Andrea Vallocchia, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è monitorato da alcuni club tra alta Serie C e Serie B. Ma circa il classe '97 non è da sottovalutare il riscatto concordato con i sardi che ha la Juve Stabia, dove il giocatore si è rilanciato nell'ultima stagione: annata giocata su alti livelli che avrebbe convinto le Vespe a trattenerlo. Con il vantaggio, sulle altre pretendenti, di avere appunto fino a domani la possibilità di esercitare l'opzione di riscatto sul prestito.

Attesi imminenti sviluppi.