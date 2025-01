Ufficiale Ternana, arriva a titolo definitivo dalla Triestina il classe 1997 Andrea Vallocchia

Nuovo arrivo per il centrocampo della Ternana. La società di via della Bardesca ha infatti ingaggiato a titolo definitivo dalla U.S. Triestina il calciatore Andrea Vallocchia (Rieti, 22/05/1997).

Andrea, che si è legato alla Ternana fino al 30 giugno 2027, nasce calcisticamente nel vivaio del Benevento. In seguito colleziona in Serie C 196 presenze (più 10 tra play off e play out) 10 gol e 18 assist. Invece in Serie B annovera con il Cosenza 30 presenze e 3 assist. Nell’ultimo anno e mezzo a Trieste mette insieme 55 gettoni, 3 reti e 2 assist, nonché 3 gare e 2 assist nel play off della scorsa stagione.