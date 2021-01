tmw Volpe chiuso da Iemmello: ma per l'attaccante del Frosinone c'è un poker di club di C

vedi letture

Con Pietro Iemmello in dirittura di arrivo, in casa Frosinone, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, andrà in uscita Michele Volpe, per il quale si stanno già muovendo diversi club. L'attaccante classe '97 piace al Cosenza, ma è dalla C che arrivano le richieste più pressanti: il giocatore è nel mirino di Catania, Padova, Pro Vercelli e Renate.