TMW Trapani, Knezovic verso il ritorno al Sassuolo. Interessi da diversi club di Serie B

Borna Knezovic ha passato una stagione tra alti e bassi. L'attaccante croato ha passato la prima parte alla Salernitana, segnando alla prima partita con il Siracusa da centrocampista, salvo poi non riuscire a mantenere a lungo un posto negli undici, situazione che lo ha portato a cambiare società a gennaio, scegliendo il Trapani.

Con i siciliani ha passato un periodo lungo in panchina, complici anche i risultati dei siciliani che sono arrivati a targhe alterne. Alla prima da titolare, contro il Monopoli, è andato a segno nei sessantacinque minuti giocati e ora si candida a un nuovo weekend dal primo minuto proprio contro la Salernitana. I granata sono alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta, visto che attualmente ne hanno 23 e il Latina ne dista ben tredici.

In estate Knezovic farà ritorno al Sassuolo per poi cercare un'altra sistemazione. Nonostante gli alti e bassi ha diversi interessi da club di Serie B, dopo che a gennaio c'erano state diverse opzioni come Casarano, Triestina e Forlì. Knezovic due stagioni fa è stato assoluto protagonista della vittoria del campionato Primavera 1 da parte del Sassuolo, in finale al Viola Park contro la Roma. Questa è la sua prima annata fra i professionisti.