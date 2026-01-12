TMW Sassuolo, Knezovic verso l'addio alla Salernitana. Contatti serrati con la Triestina

Borna Knezovic è al passo di addio con la Salernitana. Il talento croato, classe 2005, può essere un nuovo rinforzo della Triestina, sconfitta ieri dal Lecco nella trasferta lombarda per uno a zero. L'attaccante, di proprietà del Sassuolo, ha sì giocato 12 gare in questo campionato, siglando però una sola rete. 401 minuti che non sembrano sufficienti per rimanere in Campania. Così potrà continuare nella sua prima stagione da professionista con il club giuliano, a meno due.

Knezovic aveva parlato così qualche mese fa. "In Croazia praticamente ad ogni bambino viene regalato un pallone quindi è normale iniziare con il calcio. Siamo persone normali, se diventiamo famosi è perché lo sport che facciamo è molto seguito. In Croazia facevo scuola e calcio ogni giorno, seguire entrambe le cose è stato difficile ma molto importante per poter crescere. Arrivato in Italia ho fatto due anni online ed è stato più gestibile, poi mi sono diplomato”.

“Dopo un mese che sono arrivato al Sassuolo mi son fatto male al ginocchio e sono dovuto stare fermo 6 mesi. Queste situazioni rischiano di abbatterti ma ho saputo tenere duro e insistere, senza mollare. Così come dopo le sconfitte bisogna dimenticare e pensare alla prossima partita, anche negli infortuni bisogna essere lucidi e concentrarsi sul recupero e sul rientro in campo“.