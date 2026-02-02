TMW
Sassuolo, Knezovic rientra al Sassuolo per ripartire: lo attende un prestito al Trapani
Dopo sei mesi in prestito alla Salernitana, Borna Knezovic, centrocampista croato classe 2005, cambierà di nuovo maglia.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il giocatore rientrerà dal prestito al club granata al Sassuolo, società proprietaria del cartellino, per poi trasferirsi con la medesima formula al Trapani.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
