Ufficiale
Trapani, dal Sassuolo arriva in prestito secco Borna Knezovic
TUTTO mercato WEB
La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito, con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Borna Knezovic. Centrocampista offensivo, classe 2005 arriva dal Sassuolo dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, con la maglia della Salernitana, 12 presenze, mettendo a segno 1 rete. Inoltre vanta 2 presenze con la Croazia U 21.
