Ufficiale Trapani, prolungano tre protagonisti della promozione: Bolcano, Ujkaj e Pino

Il Trapani con un comunicato ufficiale ha confermato per la prossima stagione tre protagonisti della promozione in Serie C come Daniele Bolcano, Enis Ujkaj ed Emiliano Pino. Di seguito la nota del club siciliano:

"L’FC Trapani 1905 è lieta di annunciare i prolungamenti dei contratti di Daniele Bolcano, Enis Ujkaj ed Emiliano Pino. Forte la volontà della società di confermare altri tre protagonisti della passata stagione.

Bolcano ha collezionato 19 presenze e 2 gol: «A Trapani mi sono trovato benissimo sin dal primo giorno che sono arrivato; essere riconfermato quest’anno dopo la promozione per me è una grande soddisfazione a livello personale», dichiara il difensore. «Spero che ci toglieremo grandi soddisfazioni come nella passata stagione e sono pronto a dare il mio contributo sia dentro che fuori dal campo. Forza Trapani!».

Quarantadue gettoni e due assist, Pino si dice prontissimo al prossimo campionato: «Sono molto soddisfatto e felice di rimanere a Trapani, società che mi ha fatto crescere e dato tanta fiducia. Darò come sempre il massimo del mio impegno contribuendo con tanta voglia a quelle che sono le aspettative e gli obiettivi della società. Ci vediamo presto e forza Trapani!».

«Sono molto contento di rimanere a Trapani. Ringrazio tantissimo la società per la fiducia e per l’opportunità di rappresentare questa bellissima città, questi bellissimi colori», sono le parole di Ujkaj che è sceso in campo 39 volte. «Sono pronto a dare il mio massimo per aiutare la squadra a raggiungere ogni obbiettivo»".