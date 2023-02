ufficiale Alessandria, è Lauro il nuovo mister dei grigi. Contratto fino a giugno con opzione

Serie C

Oggi alle 12:48

Dopo vari tentennamenti, l'Alessandria scioglie le riserve e annuncia il nuovo mister: a guidare la prima squadra sarà l'ex Mantova Maurizio Lauro, che con i grigi ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza diretta.

Ecco il comunicato del club:

"Maurizio Lauro è il nuovo allenatore dell’Alessandria Calcio. Per lui contratto fino a giugno con la clausola del rinnovo automatico in caso di salvezza diretta. Al suo fianco, mister Lauro avrà come vice Carlo Mandola. A entrambi il benvenuto con l’augurio di buon lavoro".