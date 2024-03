Ufficiale Sambenedettese, esonerato Lauro. In panchina arriva l'ex Spezia Alessandrini

Nonostante un secondo posto nel Girone F di Serie D, e le speranze promozione ancora vive, in casa Sambenedettese è tempo di ribaltoni in panchina. È infatti con una nota ufficiale che, dopo il pareggio di ieri contro il Real Monterotondo, la società ha comunicato "l’esonero dell’allenatore Maurizio Lauro, ringraziandolo per la professionalità dimostrata in questi intensi mesi di lavoro e augurando lui le migliori fortune professionali".

Successivamente, il club ha fatto sapere di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Marco Alessandrini.

Alessandrini vanta oltre 500 panchine tra i professionisti corredate dalla vittoria di un campionato di Serie D conquistato con la Vis Pesaro e di una Coppa Italia di Serie C conquistata con i liguri dello Spezia".