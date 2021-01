ufficiale Alessandria, Moreno Longo è il nuovo tecnico. Contratto fino al 2023

Moreno Longo è il nuovo allenatore dell’Alessandria Calcio, dopo aver firmato un contratto che lo lega alla società Grigia fino al 30 Giugno 2023. Mister Longo, torinese classe ’76, è stato Campione d’Italia con il Torino Primavera e, successivamente, ha guidato in serie B la Pro Vercelli conducendo i bianchi ad una tranquilla salvezza per poi portare il Frosinone ad una storica promozione in Serie A nella stagione 2017/18. Nella scorsa stagione è subentrato a Walter Mazzarri sulla panchina del Torino centrando la salvezza. Con lui arrivano i suoi collaboratori: Dario Migliaccio, allenatore in seconda, e Paolo Nava, preparatore atletico.