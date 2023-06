ufficiale Arezzo, rinnovo annuale con l'attaccante Niccolò Gucci

vedi letture

La Società Sportiva Arezzo è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Niccolò Gucci. Il calciatore si lega al club amaranto con un contratto annuale (scadenza 30 giugno 2024).

Arrivato nella sessione invernale di mercato, Niccolò ha messo a segno 8 gol, aiutando il Cavallino nel cammino per il ritorno nei professionisti. A Niccolò un grandissimo in bocca al lupo per una nuova stagione in amaranto.